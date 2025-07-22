AJet kampanya detayları açıklandı: İstanbul, İzmir, Antalya uçak bileti ne kadar?

Yurt içi uçuşlarda avantajlı fiyat arayan yolcular için AJet’ten sevindiren bir kampanya geldi. AJet, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt içi seferlerde geçerli olmak üzere, bilet fiyatlarını 849 TL’den başlatan dev bir kampanya duyurdu.

AJet kampanya detayları duyuruldu. Uygun fiyatlı seyahat etmek isteyen yolcular için hazırlanan özel fırsat, yalnızca iki gün süreyle geçerli olacak. Kampanyalı koltuk sayısı ise 155 binle sınırlı. Peki, AJet İstanbul, İzmir, Antalya uçak bileti ne kadar?

AJET İSTANBUL, İZMİR, ANTALYA UÇAK BİLETİ NE KADAR?

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi yoğun hatlarda da geçerli olan kampanyalı uçak bileti fiyatları 849 TL’den başlıyor. Fiyatlar yalnızca direkt uçuşlar ve Basic paket için geçerli olup, ek hizmetler için ek ücret uygulanacak.

AJET KAMPANYA TARİHLERİ

AJet kampanya bilet satışları 22-23 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak. Satın alınan indirimli biletler 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. AJet uçak bileti kampanyası 155 bin koltukla sınırlı.

AJET KAMPANYA DETAYLARI VE ŞARTLAR

AJet yurt içi uçuşlar için özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tek yön uçuşlar, vergiler dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanyalı biletler yalnızca AJet’in resmi web sitesi ve mobil uygulamasından alınabilecek.

AJet Uçak Bileti Kampanyası Şartları

Tek yön biletler her şey dahil 849 TL’den sunulacaktır.

Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 22 Temmuz 2025 10:00’da satışa sunulacaktır.

10 Ekim 2025 - 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (KKTC hariç)

Kampanya 155.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.

Kampanyalı biletler iade edilemez.

Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir.

Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.

Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.