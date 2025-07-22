Ajet'ten indirim kampanyası! Biletler satışa sunuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 10:19 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 10:27 - Güncelleme:

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Ajet son dakika indirimli bilet kampanyasını duyurdu. AJet'ten yapılan açıklamaya göre indirimli bilet kampanyasında yurt içi tek yön biletler 849 TL'den satışa sunuldu. Kampanya kapsamında indirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

AJet, yurt içi uçuşları kapsayan yeni bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, tek yön yurt içi biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 10 EKİM 2025-10 OCAK 2026 TARİHLERİ ARASINDAKİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ OLACAK AJet'in açıkladığı kampanya, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlar için geçerli olacak. İndirimli biletler ise 22 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında alınabilecek. Seyahat planı yapan yolcular, bu tarihler arasında uygun fiyatlı biletlerden faydalanabilecek. Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet'in indirimli bilet kampanyası 155 bin koltukla sınırlı tutuldu. İndirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek. İlgili Haber Türkiye'den Suriye'ye yeni hava köprüsü! Ajet uçağı Şam'a indi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir