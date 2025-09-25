Mandalina bahçesinde dehşet! Hemşehrisini önce satırla öldürdü, sonra parasını aldı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Defne ilçesinde alacak verecek tartışması kanlı bitti. Hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla katleden yabancı uyruklu şahıs, 150 bin TL gasp etti. Katil iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde bulunarak yakalandı.

Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde yaşanan olay kan dondurdu.

Mahallede bulunan şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan cinayette; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü.

Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı.

FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

