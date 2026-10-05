Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İsa Acar ile eşi Mümine Acar’ın evlerinde tabancayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Aynı gün ormanlık alanda ölü bulunan İlhan Ağlamazlar’ın kullandığı tabancanın, Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Ağlamazlar ile İsa Acar arasında alacak meselesi bulunduğu belirtildi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ile eşi Mümine Acar'ın (54) evlerinde tabancayla öldürülmesi ile alakalı yapılan soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin yaptığı soruşturmada, aynı gün ormanda başından silahla vurulmuş şekilde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın (40) kullandığı silahın, Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi.

Olay, 26 Eylül'de Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde yaşandı. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla çiftin evine gitti. Saat 14.00 civarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma birimleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde İsa ve Mümine Acar çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemede çiftin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sonrasında çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Manisa’daki çift cinayetinde kritik balistik rapor: Aynı silahla intihar etmiş

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETMİŞ

Geçen sene evlendikleri öğrenilen çiftin ölümünün sonrasında jandarma birimleri geniş çaplı soruşturma açtı. Mahalle girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği soruşturma çerçevesinde aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki çamlık alanda intihar eden İlhan Ağlamazlar'ın izine ulaşıldı. Ağlamazlar'ın intihar ettiği tabancada yapılan balistik inceleme sonucunda çiftin öldürüldüğü silahla aynı olduğu belirlendi. Raporda, Ağlamazlar'ın kullandığı silahla İsa ve Mümine Acar çiftini öldürdüğü sonrasında da intihar ettiği düşünülüyor.

İlhan Ağlamazlar ile İsa Acar arasında alacak meselesi olduğu belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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