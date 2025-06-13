Marmaray'daki saldırıda yeni gelişme! Babanın burnunu kıran saldırganın hapsi istendi

Deniz Eroğlu iki çocuğuyla bindiği Marmaray'da genç bir kızla yaşadığı tartışma sonrası erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili gözaltına alınıp kısa sürede serbest bırakılan Ekrem Dur hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Türkiye günlerce Marmaray'da yaşadığı tartışma sonrası 2 çocuğunun yanında darp edilen 40 yaşındaki Deniz Eroğlu'nu konuştu. Eroğlu çocuklarıyla trene binmeye çalıştığı sırada, kapı girişinde duran Zehra A. ile geçişini engellediği gerekçesiyle tartışmıştı.

Tartışmayı duyan yolculardan Ekrem Dur (50) ve İbrahim A. (22) da olaya müdahil olmuştu.

Eroğlu trenin içinde kalınca, Ekrem Dur tarafından yumrukla darp edilen Deniz Eroğlu'nun burnu kırılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada "Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan Ekrem Dur ve İbrahim A.'dan şüpheli İbrahim A., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüpheli Ekrem Dur ise adli makamlarca tutuklanmıştı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Savcılık, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, müşteki Deniz Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile olay tarihi olan 30 Mayıs 2025 günü saat: 16.30 sıralarında Marmaray trenine bindiği, aynı vagonda şüpheli Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen İbrahim A.'nın da yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada, biniş kapısında ayakta duran olay tanığı Zehra A. ile müşteki arasında, Zehra A.'nın kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı, Zehra A.'nın, müşteki ile yaşadığı tartışma sebebiyle ağlaması üzerine şüpheli Ekrem Dur'un, müştekiye hitaben, "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor, herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin" dediği belirtildi.

İbrahim A.'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu, şüpheli Ekrem Dur'un, müşteki Deniz Eroğlu'nu kavga etmek için dışarıya çağırdığı ancak müştekinin yanında çocukları olması sebebi ile trenden inmediği, şüpheli Dur'un, müştekiyi tren dışına çekiştirdiği ve yüzüne doğru eliyle yumruk atıp trenden indiği ve müşteki Deniz Eroğlu'nun, şüpheli Ekrem Dur'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

İddianamede şüpheli Dur'un ifadesine de yer verildi. Şüpheli Ekrem Dur'un müştekinin trene biniş kapısında duran tanık Zehra A.'ya bağırması üzerine kendisinin müşteki ile tartışmaya başladığını, müştekinin hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlik ile müştekiye yumruk attığını söylediği belirtildi.

İddianamede, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığının belirtildiği anlatılarak, şüpheli Ekrem Dur'un, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.