Marmaris’te şüpheli ölüm: Araçta fenalaşan avukat hayatını kaybetti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir kişi, aracının içinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı öğrenilen şahsın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Beldibi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinde fenalaşan S.K. isimli şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

VÜCUDUNDA DARP İZİ YOK

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın hayatını kaybettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, Bursa’dan geldiği öğrenilen avukat S.K.’nın vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadı.

Ayrıca şahsın bilinen herhangi bir sağlık problemi olmadığı da öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.