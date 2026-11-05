Merhamete büyük ihanet! Katil amcanın korkunç yüzü mahkemede ortaya çıktı

Kocaeli'de iki yeğenini öldürüp bir kişiyi yaralayan amca, ilk kez hakim karşısına çıktı. Yeğeni Gazi'nin agresif olduğunu öne süren sanık, ağabeyinin kendisini "Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum" sözleriyle uyardığını iddia etti. Olay günü kendisini korumak için ateş açtığını savunan sanığın, 10 yıl önce maktullerin babasından aldığı böbrekle hayatını sürdürdüğü de ortaya çıktı.

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Olay, 10 Temmuz 2025 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda amca Fesih Y.'nin ateş açması neticesinde yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. ile Makul S. yaralandı.

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İKİ YEĞENİNİ ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

Makul S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Gazi Zafer Y. ile Güven Y. isimli kardeşlerin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaya ilişkin amca Fesih Y. ile Dilaver Y. ve K.Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. savcılıkça, Dilaver Y. de sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fesih Y. ise tutuklandı.

“BANA BIÇAK ÇEKMİŞTİ”

Fesih Y. hakkında 2 kez tasarlayarak kasten öldürme ve olası kastla yaralama suçundan açılan dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Fesih Y. ve taraf avukatları katıldı.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Fesih Y., "Olayın bu noktaya geleceğini tahmin etmiyordum. Biz 8 erkek kardeş inşaat işi yapıyoruz. Gazi çok sinirli, agresif biriydi, babasını bile dinlemiyordu, diğer kardeşi de öyle. Bu sebeple Dilaver ağabeyim kendisine yardımcı olmak için 3-4 milyon para da vermişti, işini kurmasına yardımcı olmuştu. Olaydan 1 sene kadar önce şantiyede Gazi ile tartıştık, bana hakaret etti, boğazıma bıçak tuttu. Ağabeyim Dilaver araya girdi, beni eve gönderdi. Maktullerin babası Mustafa ağabeyimle konuştuk, konuyu kapatmamı istedi. Daha sonra barıştık, ona kin beslemedim" diye konuştu.

Gazi Zafer Yaman

“GAZİ BENİM CANIM CİĞERİMDİ”

Dilaver ile evlerinin bitişik olduğunu söyleyen sanık Fesih Y., "Olaydan 2 gün önce Mustafa ağabeyim beni aradı, evden çıkmamamı istedi, "Gazi İstanbul'dan silah aldı. Dilavere de söyle, kendinizi öldürtmeyin, dışarı çıkmayın' dedi. Gazi, Dilaver ile onun arkasından konuştuğumuzu düşündüğü için bize kin beslemiş. Daha sonra Dilaver ağabeyimi aradım ve olanları anlattım. Evde otururken uzaktan akrabamız Maksut geldi. Mustafa ağabeyimin üzüldüğünü, çocuklarına laf geçiremediğini söyledi. Daha sonra Mustafa'nın annesi Cahide geldi. O da durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Gazi benim canım ciğerimdi" şeklinde konuştu.

BABASI “ÇOCUKLARIMIN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ, CELLAT OLMUŞLAR” DEMİŞ

Mal paylaşımı için babasını Ağrı'dan çağırdığını söyleyen sanık Fesih Y., "Maksut olay günü beni telefonla arayarak, 'Ofise gelme, Gazi geldi, rahat durmuyor' dedi. Akşam dayımı aradım, kimse olmadığını söyleyince ofisime gittim. Ağabeyim Mustafa'nın elini öpmeye gittim. Mustafa ağabeyim, 'Çocuklarımın gözünü kan bürümüş, cellat olmuşlar, onları durduramıyorum' dedi. Ertesi gün, olayın yaşandığı tarihte babam olayları çözmek için Ağrı'dan geldi. Evin bahçesinde hep beraber oturduk. Erol, Maksut, Dilaver, Mustafa hepimiz vardık. Mustafa ağabeyim, Dilaver ağabeyime sarıldı, 'Siz ofise gelmeyerek büyük olayı engellediniz, çocuklarıma laf geçiremiyorum' dedi. Daha sonra ölen 2 yeğenim de geldi. Gazi sürekli elini beline götürüyordu. Bu durumu dayıma söyledim. Dayım Gazi'ye, 'Ne istiyorsunuz?' dedi. Gazi, dayıma bağırdı, dayım geri çekildi. Ben de içeri gidip silahımı belime koydum” dedi.

Güven Yaman

PİŞMANLIK DOLU SAVUNMA

Olayın devamında ise “Daha sonra Gazi, 'Dağılın lan, burayı patlatacağım' dedi ve elini beline atıp silahı çıkarınca ben de kendisine ateş ettim. Güven ve Makul'e silah sıkmam söz konusu değil. Dilaver ve babamdan onları öldürmem konusunda bir talimat almadım. Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Onların sıkacaklarını düşündüğüm için sıktım. Keşke ben ölseydim de onlar ölmeseydi" ifadelerini kullandı.

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TAHLİYE TALEBİNE İTİRAZ: BÖBREĞİ KARDEŞİMDEN!

Katılan vekili, maktullerde hiçbir silah olmadığını, bunun olay yeri raporu ile mevcut olduğunu belirterek, avukatlarının sanık Fesih Y.'nin rahatsız olduğunu söyleyerek tahliye talebine ise maktullerin babasının böbreği ile hayatını sürdürdüğü cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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