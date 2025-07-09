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Mersin'de düğünde kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mersin&#039;de düğünde kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var
Mersin, Anamur, Düğün, Darp, Yaralı, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, darp ve bıçakla yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada H.B. (35), Y.B. (38), Ö.Ç. (20) ve H.Ş. (22) bıçakla, D.A.U. (22) ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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