Mersin'de sokak ortasında dehşet! Rastgele kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

Mersin’in Erdemli ilçesinde sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişinin saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Mersin'in Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde kaldırımda yürüyen bir kişi elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Saldırıda bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından aynı tüfekle kendisini vurdu.

Mersinde sokak ortasında dehşet! Rastgele kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

BAZILARININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mersinde sokak ortasında dehşet! Rastgele kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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