Mersin'de sokak ortasında dehşet! Rastgele kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar var
Mersin’in Erdemli ilçesinde sokakta tüfekle rastgele ateş açan kişinin saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti, saldırganın da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Mersin'in Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, D-400 Karayolu kenarında bulunan iş yerlerinin önünde kaldırımda yürüyen bir kişi elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.
Saldırıda bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Şüpheli ise saldırının ardından aynı tüfekle kendisini vurdu.
BAZILARININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.