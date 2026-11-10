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Samsun'da doktora saldırı: Ağır yaralandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, doktoru bıçakla ağır yaraladı. Olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

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Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle’de bir dairenin önünde bulunan apartman içerisinde, iddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olduğu öğrenilen M.C.’yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı.

DOKTOR AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan şüphelinin, doktorun kendi kendini bıçakladığını ileri sürdüğü ancak çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Atakum
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