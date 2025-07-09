Milli Park'ta yasak alana girdiler! 35 bin lira ceza yediler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 12 kişinin Milli Park sınırları içerisindeki yasak olan bölgeye girdikleri belirlendi. Şahıslara toplamda 35 bin 436 TL para cezası uygulandı.

Kuşadası, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun koyu ve Botanik yürüyüş yolunda orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında devriye faaliyeti sürüyor.

TOPLAM 35 BİN 436 TL CEZA

12 şahsın ormanlık/kayalık alana (Girilmesi yasak olan bölge) girdikleri tespit edildi. Şahıslara, 5326 Sayılı Kanunun 32 maddesi kapsamında (Emre Aykırı Davranış) kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 35 bin 436 TL idari para cezası uygulandı.