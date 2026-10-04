Aydın’da 1974 yılında şans oyunundan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda zengin olan Fikret Otar’ın hayatı, yıllar içinde bambaşka bir noktaya sürüklendi. Bir dönem servetiyle lüks bir hayat süren Otar, zamanla sahip olduğu mal varlıklarını kaybederek yeniden baba evine döndü. 79 yaşındaki Otar, Efeler ilçesindeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak’ta bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Komşuların silah sesini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarla birlikte adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milyonerin korkunç sonu… 27 yaşında büyük ikramiye kazanmıştı, evinde ölü bulundu

KORKUNÇ HALDE BULUNDU

Yeni Asır’ın haberine göre; eve giren ekipler, Fikret Otar’ı yatak odasında kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Otar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, yaşlı adamın pompalı tüfekle vurulduğu tespit edildi.

ENGELLİ EŞİ DE EVDEYMİŞ

Olay sırasında evde Otar’ın eşi Nebahat Otar’ın da bulunduğu öğrenildi. İşitme engelli olduğu belirtilen Nebahat Otar’ın silah sesini duymadığı öğrenildi.

4 MİLYON LİRALIK İKRAMİYEYLE SERVETE KONDU

Fikret Otar’ın 27 yaşındayken kazandığı büyük ikramiye, yıllarca süren varlıklı hayatının başlangıcı oldu. 1974’te 4 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olan Otar’ın, kazandığı parayla İzmir ve Aydın’da daire ve iş yerleri satın aldığı, ayrıca şehirler arası taşımacılıkta kullanmak üzere otobüsler aldığı öğrenildi.

Uzun yıllar boyunca maddi açıdan rahat bir hayat sürdüren Otar, zaman içerisinde sahip olduğu mal varlıklarını elinden çıkardı. Daireleri, dükkanları ve otobüsleri satılan Otar, eşiyle birlikte Efeler’deki 2 katlı baba evinde yaşamaya başladı.

Milyonerin korkunç sonu… 27 yaşında büyük ikramiye kazanmıştı, evinde ölü bulundu

OĞLUNUN EVİ SATIŞA ÇIKARMASI ÜZDÜ

Otar’ın bir süre önce tapusunu oğlunun üzerine devrettiği baba evinin satışa çıkarıldığını görünce büyük üzüntü yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre yaşlı adam, oğlunu evi satmaktan vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Otar’ın ölümünden bir gün önce son kez gittiği kahvehanede arkadaşlarına, “Ben evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum evimi satıyor. Bu beni çok üzüyor. Bir daha beni görmeyebilirsiniz” dediği iddia edildi.

Milyonerin korkunç sonu… 27 yaşında büyük ikramiye kazanmıştı, evinde ölü bulundu

CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Fikret Otar’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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