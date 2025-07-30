Milyonluk vurgun ilçeyi ayağa kaldırdı! Kuyumcuyu boşaltıp sırra kadem bastı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yüksek faiz vaadiyle altın topladığı ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen bir kuyumcunun yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. 3,5 milyon liralık altın alımında dolandırıldığını iddia eden bir müşteri, ekiplerle haciz için gittiği dükkanda sadece 30 kol saati buldu. Çok sayıda mağdur karakola başvururken, polis soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcunun yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde altın almak için ödeme yapan ancak ürünlerini teslim alamayan bir müşteri, haciz için ekiplerle dükkana gelince şok geçirdi. Vitrinlerin ve kasaların boşaltıldığı, dükkanda sadece yaklaşık 30 kol saati bulunduğu tespit edildi.

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YÜKSEK FAİZ VAADİYLE ALTIN TOPLAMIŞ

Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanının sahibi Z.M.'nin, iddialara göre müşterilerinden para almasına rağmen dövizlerini teslim etmedi ve "yüksek faiz" vaadiyle de altın topladı. Kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde altın almak için ödeme yapan ve karşılığında senet imzaladığı öğrenilen ancak ürünlerini teslim alamayan bir müşteri, dolandırıldığı şüphesiyle yasal işlem başlattı.

DÜKKANDAN SADECE 30 KOL SAATİ ÇIKTI

Mağdurun haciz başvurusu üzerine icra memurları, polis ekipleriyle birlikte kuyumcu dükkanına geldi. İş yerinde kepenklerin kapalı olduğunu gören ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde vitrinlerin ve kasaların boşaltıldığını, dükkanda yaklaşık 30 kol saati bulunduğunu tespit etti.

MAĞDURLAR KARAKOLUN YOLUNU TUTTU

Olayın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda mağdur, şikayette bulunmak üzere polis merkezine başvurdu. Şüpheli Z.M.'nin gece saatlerinde yurt dışına kaçtığının değerlendirildiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.