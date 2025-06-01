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Muğla'da asistan doktorun gizemli ölümü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muğla&#039;da asistan doktorun gizemli ölümü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan asistan doktor evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki doktorun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'nde asistanlık yapan Anıl Canbaş'tan (26) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine Canbaş'ın yaşadığı Kötekli Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Canbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Canbaş'ın cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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