Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ile 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal hayatını kaybetti. Kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarılan yaşlı çiftin olay yerinde can verdiği belirlendi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
KEPÇE YARDIMIYLA TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARILDILAR
Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.