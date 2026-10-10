Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ile 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal hayatını kaybetti. Kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarılan yaşlı çiftin olay yerinde can verdiği belirlendi.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

KEPÇE YARDIMIYLA TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARILDILAR

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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