Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Başlık ResmiMuğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ile 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal hayatını kaybetti. Kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarılan yaşlı çiftin olay yerinde can verdiği belirlendi.

Kaydet
|

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Başlık ResmiMuğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

KEPÇE YARDIMIYLA TRAKTÖRÜN ALTINDAN ÇIKARILDILAR

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Başlık ResmiMuğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Muğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Başlık ResmiMuğla’da yürek yakan kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.