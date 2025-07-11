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Muhtar Hasan Ali Cafer’in acı ölümü: Cesedini jandarma buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhtar Hasan Ali Cafer’in acı ölümü: Cesedini jandarma buldu
Yangın, Ölüm, Görele, Muhtar, Giresun, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'un Görele ilçesinde bir evde çıkan yangında köy muhtarı Hasan Ali Cafer hayatını kaybetti. Yalnız yaşayan Cafer’in dumandan zehirlendiği belirlendi.

Feci olay, Görele'ye bağlı Ortaköy köyünde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 

Köyde bir evde çıkan yangın üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 

CANSIZ BEDENİNİ JANDARMA BULDU

Eve giren jandarma ve sağlık ekipleri, muhtar Hasan Ali Cafer'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde yalnız yaşadığı bildirilen Cafer'in ilk belirlemelere göre dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cafer'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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