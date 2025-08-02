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Muhterem Aydın’ın acı sonu… İnek sağarken can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhterem Aydın’ın acı sonu… İnek sağarken can verdi
Bolu, Göynük, Elektrik Çarpması, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Göynük ilçesinde, ineklerini sağarken sağım makinesinden elektrik akımına kapılan 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, sabah saat 08.00 sıralarında Hilaller köyünde meydana geldi. 

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Edinilen bilgiye göre, Muhterem Aydın (57), sabah saatlerinde evinin yanındaki ahırda ineklerini sağmak için sağım makinesini çalıştırdı.

Bu sırada makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Aydın, yere yığıldı. 

OLAY YERİNDE VEFAT ETMİŞ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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