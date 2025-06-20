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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muş&#039;ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muş'ta bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta polis ekiplerince bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik faaliyetleri sürüyor. Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri fiziki takibe aldı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Yeni Hastane Caddesi'nde durdurulan otomobilde 4 parça halinde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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