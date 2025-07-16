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Müşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu! Sebebi şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Müşteri iş yerini kurşun yağmuruna tuttu! Sebebi şoke etti
Bursa, İnegöl, İşyeri, Tartışma, Silah, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir şahıs, penceresini beğenmediği iş yerini kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken şüpheli kısa sürede yakalandı.

Akılalmaz olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, iş yeri sahibi F.Ç. (40) tarafından yapılan pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43) adlı müşteri, iş yerine gelerek F.Ç. ile tartıştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Ö., tabancayla iş yerine ateş etti. Kurşunlardan biri iş yerinin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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