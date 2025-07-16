Annesi ölmüş, Nafiz ölü numarası yapıp kurtulmuştu! Dehşette ortaya çıkan detay aileyi bir kez daha yıktı: Katil yanımızdaymış

Konya'da Demirci ailesinin kaldığı konteynere silahlı saldırı düzenleyen hırsızlar Kezban Demirci'yi öldürdü. 12 yaşındaki Nafiz ise ölü numarası yaparak kurtuldu. Korkunç saldırının altından çıkan gerçek ise aileyi bir kez daha yıktı. Acılı eş, "Katil yanı başımızdaymış meğer. Cenazede yanımızdaydı, hiç yüzü kızarmadı" sözleriyle yaşananları anlattı.

Dehşete düşüren olay Konya'nın Ilgın ilçesinde yaşandı. Ankara'dan gelip ilçede tarla kiralayarak geçimlerini sürdüren Demirci ailesi hayatlarının kabusunu yaşadı.

Ailenin kaldığı konteyner kar maskeli hırsızların hedefi oldu. Düzenlenen silahlı saldırıda anne Kezban Demirci olay yerinde can verirken 12 yaşındaki oğlu Nafiz Demirci ölü numarası yaparak kurtuldu.

KORKUNÇ OLAY 24 SAAT İÇİNDE AYDINLATILDI

Cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 24 saat içinde aydınlatıldı. Demirci ailesi olayın failinin öldürülen Kezban Demirci ve Saim Demirci'nin, damadı Hamza Özdil'in kardeşi İsmail Özdil olduğu ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİ DAMAT ÇIKTI

Üst üste aldıkları acı haberlerle yıkılan Demirci ailesine bir darbede damatlarından geldi. Bala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cinayeti azmettiren kişinin Demirci Ailesinin damadı Hamza Özdil olduğu ortaya çıktı.

Damat Hamza Özdil, damadın kardeşi İsmail Özdil ve işbirlikçi Kadir Ramiz Karakaş ile kardeşi Hasan Karakaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"HİÇ YÜZÜ KIZARMADI"

Sabah'ın haberine göre, yaşanan acıyı kelimelerle ifade edemeyeceğini dile getiren acılı baba Saim Demirci, "Bu nasıl bir olay, inanması çok zor. Ne diyeceğimi bilmiyorum, hiç ummazdık böyle bir şeyi. Damat, cenaze günü yanımızda duruyordu; hiç yüzü kızarmadı. Bu nasıl insanlık? Katil yanı başımızdaymış meğer. Para için bu yapılır mı? Daha geçtiğimiz aylarda 200 bin lira para verdim, 'Araba değiştireceğim' dedi"

"Yine istese, yine verirdim. Ama ben asıl kızıma acıyorum. Allah, kızımın yaşadığını kimseye yaşatmasın. Annesi öldü, katili azmettiren kocası çıktı. Biri 2, biri 5 yaşında iki tane evladı var. Bu nasıl acı, buna nasıl yürek dayanır? Dilerim Allah'tan, çıkamasınlar içerden, hak ettiği cezayı alsınlar." ifadelerini kullandı.