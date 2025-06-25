Müşteri, taksiciye dehşeti yaşattı! Şoförü dışarı atıp taksiyi kaçırdı

Antalya'da taksiye binen Musa Ü. ile sürücü Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü panik butonuna basarken, araç içinde itiş kakış sonrası müşteri olarak binen Musa Ü., şoför Mustafa B.'yi araç dışına iterek taksiyle kaçtı. 9 kilometre sonra kaza yaparak taksiyi bırakıp kaçan Musa Ü., olayın ardından yakalanarak tutuklandı. Takside yaşananlar ise araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın 3. günü saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesinde Mustafa B. (62), taksisiyle Murartpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nden 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde indi, diğer yolcu Musa Ü. (33) ise Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini iletti.

Yolu tarif etmeye başlayan ve oturmakta dahi güçlük çeken Musa Ü. ile taksi şoförü Mustafa B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi. Musa Ü.'nün hareketlerinden de şüphelenen Mustafa B., kendini koruma amaçlı araçta bulunan sopayı alarak aşağı indi. İkili aracın arka kısmında tartışmasına devam ederken, Musa Ü. aracın direksiyonuna geçmek istedi. Mustafa B. ise bu sırada taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü. de şoförü dışarı doğru itip taksiyi gasberedek olay yerinden uzaklaştı.

9 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI

Kaçırdığı taksiyle yaklaşık 9 kilometre ilerleyen Musa Ü. kaza yaptı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yer alan sistem odasına iletildi. Emniyet güçlerine haber verilmesiyle polis ekipleri harekete geçti.

TUTUKLANDI

Musa Ü.'nün gasbettiği taksi ile odadaki sistemden takip edilerek daha önce geldiği yöne gittiği ve Kızılarık Caddesi'nde kaza yapıp bölgeden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Bölgede inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceleyip şahsın eşkalini tespit ederek saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Musa Ü. ile taksi şoförünün bir süre sohbet ettiği ve "Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?" dediği, taksicinin de "Herkes kendine yakışanı yapsın" diyerek cevap verdiği duyuldu. Görüntülerin devamında ise taksi şoförü ve yolcunun araçtan inmesi, kısa süreli bir tartışmaya girmesi ve devamında Musa Ü.'nün Mustafa B.'yi iterek araca binmeye çalışması sırasında yaşanan boğuşma anları yer aldı. Taksiciyi iterek uzaklaştırdıktan sonrası Musa Ü.'nün direksiyon başına geçip araçla hızla uzaklaşması ve bir süre sonra kaza yaptığı anlar da kameraya yansıdı.