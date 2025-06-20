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Müvekkilini dolandıran avukatın şoke eden planı! 'Aşk' tuzağına çekti sonrası kabus...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müvekkilini dolandıran avukatın şoke eden planı! &#039;Aşk&#039; tuzağına çekti sonrası kabus...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'da boşandığı eşiyle mal paylaşımı konusundaki sorunu avukat Başak A. ile çözmeye çalışan Soner S. dolandırıldığını öne sürdü. Hakkında suç duyurusunda bulunulan avukatın, delilleri yok etmek için seçtiği yol ise pes dedirtti.

Olay Konya'da yaşandı. Soner A. isimli vatandaş eski eşi ile aralarında mal paylaşımı konusunda sorun yaşadı, açılan davayı kaybetti. Bunun üzerine eski eş Soner hakkında icra takibi başlattı. 

Soner A. icra takibinin durdurulabilmesi için yatırması gereken 10 milyon TL teminatı bulamayınca çareyi kayıtlı taşınmazın satışında buldu. 

"250 BİN TL'YE İCRAYI DURDURURUM"

Sabah'ın haberine göre, bunun üzerine tanıkları aracılığıyla bağlantı kurduğu İzmir barosuna kayıtlı avukat Başak A. 250 bin TL gibi miktarla, icra takibini durdurabileceğini söyledi.

Soner S., aralarındaki anlaşma uyarınca 50 bin TL'lik avukatlık ücretinin 25 bin TL'sini de ödedi. Bir süre sonra Başak A., müvekkiline icrayı durdurmak için kendi cebinden 286 bin TL ödediğini söyledi.

SAHTE EVRAK İDDİASI

Ödeme makbuzu olarak da Soner S.'nin daha önce Salihli İcra Dairesindeki dosyaya yatırdığı 792 TL'lik tahsilat makbuzunu sıra, seri ve özel numaralarını değiştirmeden yeniden düzenleyip, üzerine 286 bin TL yazarak gönderdi.

İddiaya göre Başak A. ayrıca, İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesinden aldığını öne sürdüğü icranın geri bırakılmasına ilişkin sahte bir karar düzenleyip, işinin hallolduğu yönünde izlenim sağlayarak, 286 bin TL'nin kendisine ödenmesini istedi.

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Soner S. evrakların sahte olduğunu anlayınca, bu kez davaya ücretsiz bakacağını ve kazanacağını söyleyen Başak A., Konya'ya gelip, kendisini şikayet etmemesini istedi.

Ancak Soner S. kendisini oyalayan avukat hakkında suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.

PES DEDİRTEN PLAN

Bunu öğrenen Başak A., iddiaya göre bu kez kendisini Derya olarak tanıtan bir kadının sosyal medya üzerinden Soner S. ile iletişime geçerek, gönül ilişkisi kurdurup aleyhine olan delilleri yok etmek istedi.

Talepleri kabul etmeyince de tehditlere maruz kalan Soner S., elindeki delilleri de savcılığa sundu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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