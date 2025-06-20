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Evladının en mutlu gününde darbedildi! Sokak ortasında kan donduran anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da çocuğunun mezuniyet törenine giden kadın kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında şiddete uğradı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy 30 Ağustos Caddesi üzerinde, Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu'na yakın bir sokakta, iddiaya göre N.V. isimli kadın çocuğunun mezuniyet töreni için bölgeye geldiği sırada, boşanma aşamasında olduğu eşi M.V. ile karşılaştı.

SOKAKTA DARBETTİ

M.V. sokakta bir anda N.V.'ye saldırarak darp etti. Yaşanan saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.V.'nin hızla kadının üzerine yürüyerek darp ettiği anlar yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan kadın olay sonrası polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. Polis ekipleri saldırgan hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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