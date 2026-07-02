İhlas Haber Ajansı
Nasıl tutuştu bilinmiyor! 1 tonu cayır cayır yandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle saman yangını meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak zarar gördü.
Özetle DinleNasıl tutuştu bilinmiyor! 1 tonu cayır cayır yandı
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3. Sayfa 6 dk önce
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde çıkan yangında yaklaşık 1 ton saman zarar gördü.
- Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.
- Yaklaşık 1 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
- Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'ndeki alanda bulunan samanların henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gören vatandaşlar telefona sarıldı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
1 TON SAMAN KÜL OLDU
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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