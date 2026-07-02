Balıkesir'in Susurluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle saman yangını meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak zarar gördü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'ndeki alanda bulunan samanların henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldığını gören vatandaşlar telefona sarıldı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Nasıl tutuştu bilinmiyor! 1 tonu cayır cayır yandı

1 TON SAMAN KÜL OLDU

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, olayda yaklaşık 1 ton saman yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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