Oğlu evini yaktı, haberi komşularından aldı: Yakacağım dedi, yaktı anam

Antalya'da madde bağımlısı olan Fatih D., annesi Selma D. ile yaşadığı apartman dairesinde yangın çıkardı. Alevler nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yangını fark eden komşuları olay sırasında evde olmayan Selma D.'yi telefonla arayarak kötü haberi "Yakacağım yakacağım dedi, en sonunda evi yaktı anam" sözleriyle verdi.

Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın giriş katında annesi Selma D. ile birlikte yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen 30 yaşındaki Fatih D. evde yangın çıkardı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmanı kaplayan dumanı fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına alırken, ev kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Fatih D.

"YANDI EV, MAHVOLDU"

Komşulardan Yadigar Çiçek, yangın anında anne Selma D.'yi arayarak durumu haber verdi. Çiçek, "Kızım, Fatih en sonunda evi yaktı anam. Polislere ben verdim numaranı. Söndürüyorlar. Yandı ev, mahvoldu. Doğal gazı falan kapattık. Milleti dışarıya tahliye ettik. Çok geçmiş olsun" dedi.

Yadigar Çiçek

"YAKACAĞIM YAKACAĞIM BİNAYI YAKACAĞIM"

Gazetecilere de açıklamada bulunan Yadigar Çiçek, Fatih D.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve madde kullandığını iddia ederek şunları söyledi:

"Oğlunu çok seviyordu bu kadın. Bu çocuğu da yoldan nasıl olduysa bir senedir şaşırttılar. Bir senedir madde kullanıyor. Hepimiz üzüldük. Ama bir haftadır da eşyaları koridora çıkardı. 'Binayı yakacağım' dedi. En sonunda işte evi yaktı. Yazık günah, binamız doğal gazlı. 15 hane var, 50-100 kişi yaşıyoruz. Bir aydır sitenin etrafında bağırıyor çağırıyor. Annesine haber verdik. Annesi karakola gitmiş"

Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Fatih D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.