Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kazada 15 öğrenci yaralandı.
Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi.
15 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazada 15 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Servisin içerisinden çıkarılan öğrenciler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci