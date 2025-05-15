Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Meydana gelen kazada 15 öğrenci yaralandı.

Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen öğrenci servisi devrildi.

15 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada 15 öğrenci yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Servisin içerisinden çıkarılan öğrenciler ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Metin Arolat'ın ölüm nedeni ne? Otopsi raporu gündeme bomba gibi düştü7 haftalık düşüş sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük artış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşusuna dehşeti yaşattı, mahkeme çıkışı söyledikleri pes dedirtti - 3. SayfaKomşusuna dehşeti yaşattı! Cezayı duyunca...Piyasa değeri 8 milyon TL! Kaçak sigara üretimi engellendi - 3. SayfaPiyasa değeri 8 milyon TL! Ekipler göz açtırmadıAğaca bağladığı zincir koptu, devrilen traktörün altında can verdi - 3. SayfaDevrilen traktörün altında can verdiBağcılar'da iş yerinde patlama! 1 yaralı - 3. SayfaBağcılar'da oto tamirhanesinde patlama! 1 yaralıAfyonkarahisar'da fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldı - 3. SayfaAfyonkarahisar'da fuhuş operasyonu! 12 kadın kurtarıldıFilm gibi olay...Rus turistin 'akıllı' takibi: Saatin sinyali hırsıza götürdü - 3. SayfaAntalya'da film gibi olay! Sinyal, hırsıza götürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...