Öğretmenlerini alarma geçiren olay! 17 yaşındaki kız evinde ölü bulundu
Denizli’nin Çal ilçesinde 2 gündür okula gelmeyen 17 yaşındaki kız öğrenci, öğretmenleri tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Öğretmenlerin telefonla ulaşamayınca gittiği evin kapısını kırarak içeri girdiği öğrenildi.
Olay, Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde meydana geldi.
ÖĞRETMENLERİ ŞÜPHELENİP EVİNE GİTTİ
Edinilen bilgiye göre; ailesinin çalışmak için yurt dışına gitmesinin ardından evde yalnız yaşamaya devam eden 17 yaşındaki L.B. adlı kız öğrencinin 2 günden bu yana okula gelmemesinden şüphelenen öğretmenleri, ona telefonla da ulaşmayınca paniğe kapıldı.
Şüphe üzerine kızın yalnız yaşadığı evine giden öğretmenler, kilitli kapıları kırarak içeriye girdi.
ÖLÜ BULUNDU
Öğrenciyi yerde hareketsiz bir şekilde yerde bulan öğretmenlerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde kız çocuğunun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirtti.
Hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yukarıseyit Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.