Okul dönüşü facia: İki çocuğuna siper oldu, minibüsün altında can verdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da okuldan aldığı iki çocuğuyla evine yürüyen 41 yaşındaki Canan Erdoğan, kaldırıma çıkan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden annenin, çocuklarını kenara iterek kurtardığı öğrenildi.

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Feci olay, 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi.

ÇOCUKLARINI KURTARDI, KENDİ CAN VERDİ

İddiaya göre, aşırı hızlı seyreden bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Bu sırada okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürüyen Canan Erdoğan (41), minibüsün üzerlerine geldiğini fark ederek çocuklarını kenara itti.

Çocuklarını kurtaran Erdoğan'a çarpan minibüs, yol kenarındaki toprak alana çıktıktan sonra devrildi. Minibüsün altında kalan Erdoğan ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılan Erdoğan için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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