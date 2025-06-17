Okulda skandal görüntü! Öğretmenden 9 yaşındaki öğrencisine tokat

Afyonkarahisar'da müdür yardımcısı T.H. okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki öğrenciyi tokatladı. O anlar ise vatandaş tarafından görüntülendi.

Afyonkarahisar kent merkezindeki Hürriyet İlkokulunda iddiaya göre okul müdür yardımcısı T.H., okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki öğrenciyi durdurdu.

Bir süre öğrenci ve arkadaşları ile konuşan T.H., ardından küçük çocuğa tokat attı. Bu sırada öğretmenin bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar ise T.H.'nin çocuğa tokat atmasının ardından araya girerek öğretmene müdahale etti. Öğretmenin ise daha sonra okul binasına girdiği öğrenilrken, olayda suratına tokat atılan çocuğun ise durumu belirsizliğini koruyor.

İlgili Haber Öğretmenden öğrenciye herkesin içinde dayak! Sebebi "pes" dedirtti

"ÖĞRETMENİMİZ VİCDAN AZABI ÇEKİYOR"

Okul Müdürü Abdullah Baydur ise olayın emniyete de intikal ettiğini ifade ederek şunları söyledi: