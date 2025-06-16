Öğretmenden öğrenciye herkesin içinde dayak! Sebebi "pes" dedirtti

Bursa'da Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni E.B. (45), 6. sınıf öğrencisi E.E.Ö.'yü (13) okul bahçesinde arkadaşlarının önünde dövdü. Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde E.B'nin E.E.Ö.'yü kendisine sıçrattığı su nedeniyle dövdüğü anlar yer aldı.

30 Nisan 2024 tarihinde Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen voleybol turnuvası sonrası turnuvada kuzenleri şampiyon olan E.E.Ö., kutlama amacıyla elindeki pet şişedeki suyu havaya savurdu. Suyun üzerine geldiğini iddia eden beden eğitimi öğretmeni E.B., sinirlenerek öğrencisine tekme ve tokatla saldırdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı, ardından tokatladığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerle yere düşen öğrenci, daha sonra aksayarak arkadaşlarının yanına gitti.

Öğrenci ailesinin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında "Basit yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma dosyasına güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, öğrencinin olay sırasında giydiği ve tekme izleri bulunan okul tişörtünün fotoğrafı ve darp raporu da eklendi.

"ÜZGÜNÜM" DEDİ

Bursa 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmada savunma yapan E.B., "Üzerime su gelince bir anlık tepkiyle bacağına tekme atmış olabilirim. Üzgünüm" dedi.

Mahkeme, öğretmeni 1 yıla kadar hapis istemiyle yargıladığı dosyada, 5 bin 40 lira adli para cezasıyla cezalandırdı.