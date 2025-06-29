Olay yeri Ümraniye: 9 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk, aracın içinde vitesi geri konuma aldı, 3 yaşındaki kardeşini ezdi. Minik kızın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay Ümraniye ilçesinde yaşandı. Dün yaşanan olayda, 9 yaşındaki bir çocuk, park halindeki babasının aracına binerek aracı çalıştırdı. Araç geri vitese alınınca, otomobilin arkasında bulunan 3 yaşındaki kız kardeşi feci şekilde ezildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

EKOL TV'nin haberine göre, kazanın ardından minik kızın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Aile büyük bir şok yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

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Uzmanlar, bu tür kazaların önüne geçilebilmesi için araç anahtarlarının çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca park halindeki araçlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.