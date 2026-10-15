Antalya’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki Ümit Telemen hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsünün kazadan 7 saat önce yağmur altında seyir halindeyken çekilen videoda, “Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla” dediği ortaya çıktı. Telemen’in sözleri yürekleri dağladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kaza, dün gece Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H. (30) idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Ümit Telemen'in (22) kullandığı motosiklet çarpıştı.

“Ölürüz valla” dedi, 7 saat sonra can verdi! 22 yaşındaki Ümit’in acı sonu

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

“Ölürüz valla” dedi, 7 saat sonra can verdi! 22 yaşındaki Ümit’in acı sonu

Belirtilen yere gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ümit Telemen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Telemen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Ölürüz valla” dedi, 7 saat sonra can verdi! 22 yaşındaki Ümit’in acı sonu

Kazada otomobil ve ikiye bölünen motosiklet ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

“Ölürüz valla” dedi, 7 saat sonra can verdi! 22 yaşındaki Ümit’in acı sonu

Bugün sabah saatlerinde gencin cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Son derece üzgün olan yakınları, otopsi işlemleri tamamlanan Telemen'in cenazesini teslim aldı.

“Ölürüz valla” dedi, 7 saat sonra can verdi! 22 yaşındaki Ümit’in acı sonu

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: ÖLÜRÜZ VALLA

Kazada en can yakıcı detay ise gencin olaydan 7 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı video oldu. Videoda motosiklet sürerken arkasındaki arkadaşı ile konuşan Telemen'in "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala