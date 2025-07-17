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Onlarca ekip günlerdir onu arıyordu... Bulunan adamın ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti: Bunun için miydi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Onlarca ekip günlerdir onu arıyordu... Bulunan adamın ilk ifadesi &#039;yok artık&#039; dedirtti: Bunun için miydi!
Kayıp Kişi, Adıyaman, Gaziantep, Buluşma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da 4 gündür kayıp olarak aranan Rişvan Yılmaz, Gaziantep'te ortaya çıktı. Arkadaşlarını arayarak konumunu bildiren Yılmaz, kafasını dinlemek için ortadan kaybolduğunu söyledi.

İlginç olay Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşandı. 4 gün önce Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan evinden çıkarak Gaziantep’e gitmek üzere otobüse binen 38 yaşındaki Rişvan Yılmaz, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde araçtan indikten sonra kayıplara karışmıştı.

ONLARCA KİŞİ ONU ARAMAK İÇİN ÇALIŞTI

Yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlatmıştı.

Kaybolmasının 3.gününde arkadaşlarını arayan Yılmaz, Gaziantep’te olduğunu belirtmesi üzerine Yılmaz’ın bulunduğu adrese polis ekipleri gitti. Adresten alınan Yılmaz, daha sonra polis merkezine götürüldü.

SEBEBİ PES ARTIK DEDİRTTİ

Yapılan görüşmelerde Rişvan Yılmaz’ın bir süreliğine ortam değiştirerek kafasını dinlemek amacıyla Gaziantep’e geldiği belirtildi. Olayın ardından yakınları derin bir nefes alırken, Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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