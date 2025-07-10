Adıyaman Belediye Başkanı hakkında yolsuzluk soruşturması: Abdurrahman Tutdere görevden alındı mı?

Geçtiğimiz hafta Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yolsuzluk kapsamında gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş ve hakkında ev hapsine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla beraber Abdurrahman Tutdere'nin görevden alınıp alınmadığı belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Bu kapsamda Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturmada15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma çerçevesinde ise yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı konusunda açıklamada bulundu.

ABDURRAHMAN TUTDERE GÖREVDEN ALINDI MI?

Hakkında ev hapsi kararı verilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

ABDURRAHMAN TUTDERE TUTUKLANDI MI?

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi. Şu an için Abdurrahman Tuttere ev hapsindedir, tutuklanmamıştır.

Abdurrahman Tuttere'ni ev hapsine ilişlin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terketmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

Abdurrahman Tuttere, 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Adıyaman Belediye Başkanı seçildi.

1976 yılında Adıyaman'da doğan Tuttere 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. BMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.