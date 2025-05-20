Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi!

Ordu'da serinlemek için denize giren 12. sınıf öğrencisi 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Belirli aralıklarla kurtarılan gençler hastanelere kaldırıldı.

Ordu'da Mayıs Yedisi'nde dolayısıyla denize giren 3 lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından 3 öğrenci, belirli aralıklar ile sudan çıkartıldı.

VALİ VE KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.