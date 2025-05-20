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Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da serinlemek için denize giren 12. sınıf öğrencisi 3 genç boğulma tehlikesi geçirdi. Belirli aralıklarla kurtarılan gençler hastanelere kaldırıldı.

Ordu'da Mayıs Yedisi'nde dolayısıyla denize giren 3 lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından 3 öğrenci, belirli aralıklar ile sudan çıkartıldı.

Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi! - 1. Resim

VALİ VE KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi! - 2. Resim

Öte yandan Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ordu 3 liseli için ayaklandı: Vali, kaymakam hepsi olay yerine geldi! - 3. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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