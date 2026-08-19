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3. Sayfa

Orman yangınında yaralanmıştı, 20 gün sonra acı haber geldi

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Orman yangınında yaralanmıştı, 20 gün sonra acı haber geldi

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mutaflar Mahallesi'ne yayılan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanan besici Mutlu Özcan (35), müdahaleye rağmen İzmir Şehir Hastanesi'ndeki 20 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Özcan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Çine ilçesindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşit Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

2 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 3 bin hektarlık alan zarar görmüş, yangına neden olduğu gerekçesiyle S.K. (53) tutuklanmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çine
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