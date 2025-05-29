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Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen feci şekilde can verdi! Olayın sebebi pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında silahlı kavga çıktı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi öldü. Ölüm haberlerini duyan onlarca kişi hastane önünde feryat etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda 24 yaşındaki Mehmet Bulut kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndü. 

Bulut'un dönmesiyle amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı baş gösterdi. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

BİRİ 24 DİĞERİ 27 YAŞINDAYDI

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BULUT AİLESİ BUGÜN DE ACI HABER ALDI

Ağır yaralı İbrahim Bulut, Birecik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan İbrahim Bulut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

KÖPRÜYE FERYAT EDEREK YÜRÜDÜ

Öte yandan, kardeşinin ölüm haberini duyan bir kişinin, Birecik köprüsüne doğru yürüyerek feryat ettiği anlar yürek dağladı.

Vatandaşlar, acılı ağabeyi sakinleştirmek için uzun bir süre çaba sarf etti. Bir süre sonra yere yığılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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