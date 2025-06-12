Ortaokulda vahşet! Öğretmen öğrencilerinin gözü önünde öldürüldü

Konya'da rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, görev yaptığı okulda silahla vurularak öldürüldü. Öz'le tanışıklığı olan katil zanlısı olay yerinde yakalandı.

Konya Karatay ilçesindeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, okulda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33) ile odasına gelen daha önceden tanışıklıkları olduğu belirtilen şüpheli B.O. (26) arasında tartışma çıktı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tartışmanın büyümesiyle B.O. yanında bulunan tüfekle Öz'e ateş etti. Öğretmen Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı. Okula gelen yakınları ve öğretmenler olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, tahkikat başlatıldı.