Otoyol kenarında kasklı, sopalı işkence! Anbean kaydedildi: Kan dolnduran olayda yeni gelişme

Adana’da sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 genç, tanınmamak için kask takan İ.A. (28) tarafından otoyol kenarında sopayla öldüresiye darp edildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Şüpheli, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Adana'da İ.A., sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan iki genci Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nden alıp, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için kaskla gizleyen İ.A., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

"KURBAN OLAYIM YAPMA"

İşkence anı, şahısların yanında yer alan başka biri tarafından cep telefonuyla anbean kayda alındı. Görüntülerde; darp edilen gençlerin, gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma!" demesi dikkat çekti.

POLİSTEN KAÇAMADI

İl Emniyet Müdürlüğü, olayın gündeme gelmesinin ardından ekipleri şüpheli ile ilgili çalışma yaptı. 28 yaşındaki İ.A., ekiplerce tespit edilip gözaltına alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada uygunsuz görüntü paylaştığı iddia edilen 2 gencin otoyol kenarında darp edilmesi olayı ile ilgili, darp şüphelisi 1997 doğumlu İ. A. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.