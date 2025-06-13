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Otoyolda can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otoyolda can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden yolcu minibüsüyle tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu, minibüste bulunan 16 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yolcu minibüsüyle tüp yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Otoyolda can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı - 1. Resim

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi Gerede ilçesi Havullu köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. yönetimindeki yolcu minibüsü ile aynı istikamette seyreden S.B. idaresindeki tüp yüklü kamyon çarpıştı.

Otoyolda can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı - 2. Resim

16 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan 16 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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