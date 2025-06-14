Otoyolda freni kilitlenen biçerdöver dehşeti yaşattı! Araba kağıt gibi ezildi: 2'si kedi 4 yaralı

İzmir-Bursa yolu Bigadiç Köprüsü Kavşağı mevkiinde fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıkan biçerdöver ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle biçerdöverin altına giren araçta bulunan aynı aileden 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de bugün öğlen saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İzmir-Bursa yolu Bigadiç Köprüsü Kavşağı mevkiinde fren sistemi arızalanan biçerdöver kontrolden çıkarken; seyir halindeki 34 LM 8906 plakalı otomobil, biçerdöverin altına girdi.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan Aslan Ceylan ve Sevile C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslan ve Sevile C., Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ARAÇTA BULUNAN KEDİLER KURTARILDI

Otomobilde bulunan ve Ceylan Ailesi'ne ait olduğu öğrenilen 2 kedi de ekipler tarafından kurtarılarak, sahiplerine teslim edildi.

TRAFİK AKSADI

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.