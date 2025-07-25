Para uğruna anne katili oldu! ‘Bayıldı’ deyip 112’yi aramış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2025 13:02 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 13:05 - Güncelleme:

Adana'da, para talebini reddeden annesini sopayla darbederek ölümüne sebep olduğu iddia edilen kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 27 yaşındaki gencin olay esnasında annesi için ‘Bayıldı’ diyerek 112’den yardım istediği de ortaya çıktı.

Feci olay, 24 Temmuz günü saat 21.00'da Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. PARA ALAMAYINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ İddiaya göre, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan O.Ç. (27), annesi Teslime Çetin'den (63) para istedi. Annesi parayı vermek istemeyince O.Ç. sinir krizi geçirdi. Öfkelenen O.Ç. sopayla annesi darbetmeye başladı. Aldığı darbelere dayanamayan kadın yere düşüp şuurunu kaybetti. DÖVÜP 112'Yİ ARADI Annesinin yerde hareketsiz yattığını görmesi üzerine O.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak 'annem bayıldı' diyerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Teslime Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Çetin'in darbedildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis O.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgusu devam ediyor. İlgili Haber Ahıra saklanmıştı, hakim karşısına çıktı! Eşi Emine Akpınar'ı öldüren katil kendini savundu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk