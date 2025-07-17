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Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı
Samsun, Cami, Alkollü, 112, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir camiye öğle namazından önce girerek sızan 40'lı yaşlardaki şahıs, cemaatin tüm çabalarına rağmen uyanmadı. Alkollü olduğu düşünülen adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bulunan Kızılcıkdibi Camisi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. 

Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

YERE UZANIP UYUDU, CEMAAT UYANDIRAMADI

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu değerlendirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs, öğle namazından önce camiye girerek yere uzanıp uyudu. Namaz sırasında ve sonrasında şahsın uyanmaması üzerine cemaat, şahsı kendi imkanlarıyla uyandırmaya çalıştı. 

Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

EKİP ÇAĞIRDILAR

Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsa kimlik ve sağlık kontrolü yaptı. İlk müdahalesi cami içinde yapılan şahıs, sedyeyle ambulansa alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

‘ALKOLLÜ’ OLDUĞU ŞÜPHESİ

Cami cemaati, adamın kendilerinden önce camiye girip uyuduğunu, namaz kılmalarının ardından şahsı uyandırmaya çalıştıklarını fakat uyandıramayınca 112'yi arayıp durumu yetkililere bildirdiklerini söylediler.

Şahsın alkollü olduğunu belirten cemaat, kendisini ilk defa camilerinde gördüklerini sözlerine ekledi.

Cemaat uyandıramayınca 112’ye bildirdi, apar topar hastaneye kaldırıldı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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