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Parkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”

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Adana’da parkta başlayan “bakış” tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kaçarak yakındaki kafeye sığınan Mehmet Büyükkılıç, peşinden gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan Mehmet Gökten Ö. tutuklandı.

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Olay, 17 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi Metehan Şahbaz Caddesi’nde meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Mehmet Gökten Ö. mesaisinin ardından dinlenmek için parka gitti. İddiaya göre parkta içki içen şüpheli, karşı bankta oturan Mehmet Büyükkılıç’ın kendisine yönelik bakışlarından rahatsız oldu.

KOŞARAK KAFEYE SIĞINDI

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Büyükkılıç koşarak yakındaki bir kafeye sığındı. Ancak peşinden giden şüpheli, kafede yakaladığı Büyükkılıç’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Parkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”
Başlık ResmiParkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”

KAFEDE DEHŞET ANLARI

Kafe çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Büyükkılıç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet Gökten Ö.’yü saklandığı evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Parkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”
Başlık ResmiParkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”

"BİRBİRLERİNE SANDALYE ATTILAR"

Kafenin işletmecisi Şenay Yıldırım yaşananları anlatarak, "Müşterilerle ilgilenirken iki kişi koşarak kafeye geldi. Başta şaka yaptıklarını zannettik. Birbirlerine sandalye attılar. Çalışanlar ayırmak için müdahale etti. Ne olduğunu anlayamadık. Sonra saldırıp bıçakladı. Yaralanan çocuğa havlularla tampon yaptık. Bıçaklayan da kaçtı. Bir anne olarak iki tarafa da çok üzülüyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Parkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”
Başlık ResmiParkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”

"KÜFREDİNCE KAVGA ÇIKTI, BIÇAKLADIM"

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul eden şüphelinin, "Parkta içki içerken tanımadığım bir kişi karşımdaki banka oturdu. Bana bakarak mırıldanınca, ‘Bir sıkıntı mı var’ dedim. Bana küfredince kavga çıktı, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Parkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”
Başlık ResmiParkta başlayan kavga cinayetle bitti! “Bana küfredince bıçakladım”

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Gökten Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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