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Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da 28 yaşındaki bir kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu. Cebinden tabanca çıkan F.Ö., yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kadının kazayla kendisini mi vurduğu, intihar girişiminde mi bulunduğu yoksa birisi tarafından mı vurulduğu araştırılıyor.

Aksaray Tacin Mahallesi'ndeki parkta oturan Ali Özdil (38), bir el silah sesi ve yardım çığlığı duydu. Silah sesinin geldiği yöne doğru giden vatandaş, bir kadını tabancayla vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Özdil, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 1. Resim

"SİLAH BABAMA AİT"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Özbaş ve polis ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi sağlık ekipleriyle birlikte olay yerinde yaptı. Bilinci açık olan F.Ö. (28), cebinde tabanca olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadının cebinden tabancayı alarak kontrollü bir şekilde içini boşalttı. Karın bölgesinden tek kurşunla yaralı olan kadın, silahın babasına ait olduğunu söyledi.

Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö.'nün yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 3. Resim

KAZA MI, İNTİHAR GİRİŞİMİ Mİ?

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme yaptı. Kadının intihar girişiminde mi bulunduğu, yanlışlıkla kendini mi vurduğu veya birileri tarafından mı vurulduğunu araştırılıyor.

Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 4. Resim

"BİR KADIN YARDIM İSTİYORDU"

Ali Özdil, "Parkta oturuyordum. Silah sesi ve yardım çığlığını duydum. Bir kadın yardım istiyordu, beni görünce kendini yere bıraktı. Ses duydum ama silah mı, lastik patlama sesi mi tam olarak ayırt edemedim" dedi.

Parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu! "Beni görünce kendini yere bıraktı" - 5. Resim
Parkta ses duyan Ali Özdil olayı anlattı

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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