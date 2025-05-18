Pitbull etkinliği kana buladı! Bir kişi yaralandı, köpeği 4 kişi kontrol edemedi...

Malatya'da AVM'de düzenlenen etkinlikte insanların içine dalan pitbull cinsi köpek bir kadını yaraladı. Kadın, vatandaşların yardımıyla kurtulurken köpek hayvan barınağına götürüldü.

Başıboş köpek dehşeti Malatya'da kendini gösterdi. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleştirilen etkinlik kana bulandı.

Kontrolden çıkan pitbull cinsi köpek kalabalığın arasına dalarak çevredekilere saldırdı. Saldırıda bir kadın bacağından yaralandı. Yaralanan vatandaş, çevredekilerin yardımıyla köpeğin elinden kurtarıldı.

DÖRT KİŞİ ZOR ZAPT ETTİ

Saldırgan köpek, dört kişi tarafından güçlükle zapt edilerek bir aracın arkasına bağlandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.