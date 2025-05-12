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Plakasını bantla kapattı! Bahanesi "pes" dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da ön ve arka plakasını siyah bantla kapatıp seyreden araç sürücüsü Ş.K.A. ve babası H.A. ekipler tarafından durduruldu. "Cenazemiz var" savunması yapan ikili, görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldırdı.

Şehirlerarası seyahate çıktığı otomobilin harf ve rakam grubunu siyah bantla kapatıp trafiğe çıkan otomobil sürücüsü Ş.K.A. (23) ve babası H.A., Konya yolundan Aksaray'a girişte Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları tarafından tespit edildi.

Plakanın kapalı olması üzerine PTS sistemi Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine ikaz verirken, ekipler anons ederek bölgeyi abluka altına aldı. Tüm ekipler kara yolunun belirli kısımlarında bekleme ve depolama yaparak aracı beklerken E-90 kara yolu Makas mevkiinde araç durduruldu.

"CENAZEMİZ VAR" BAHANESİ

Araç daha durmadan yolcu konumundaki H.A. isimli şahıs camdan basın mensuplarına "Çekme" diye tepki gösterirken, sürücü olan oğlu ise "Cenazemiz var" bahanesiyle kendince savunma yaptı.

Polis ekipleri aracı durduktan sonra baba ve oğlunu araçtan indirirken, ehliyet, ruhsat ve genel bilgi taramasından geçirdi. Aracın ön ve arka plakalarının harf ve rakam grubundaki siyah bantlar ise polis memurları tarafından sökülerek temizlendi.

Plakasını bantla kapattı! Bahanesi "pes" dedirtti - 1. Resim

"BEN DE SENİ ÇEKECEĞİM"

Polis ekiplerince sürücüye ceza kesilirken, "Çekme" diye basın mensuplarına tepki gösteren baba "Ben de seni çekeceğim. Cenaze var, adamı çıldırtma, çek oğlum çek" diyerek oğluna basın mensuplarını çektirdi. Sürücü Ş.K.A. ise elindeki cep telefonu ile basın mensuplarının üzerine yürüyerek hem görüntülerini çekti hem de "Hangi basın yayın kuruluşu" diye sordu.

Baba H.A. ise aracına yönelip "Vali beye gideceğim" diye polis ekiplerinin müdahalesinden kurtulmak istedi. Polis memurlarınca sakinleştirilen baba ve oğlu daha sonra araçlarına bindirilerek yol verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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