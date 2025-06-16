Polis memuru Semih Gülmüş'ün evinden vahşet çıkmıştı! Mahalle bakkalı "siyah poşet" ile ilgili konuştu

Fatih'te polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan arkadaşlarının evine gitmesi sonucu korkunç vahşet ortaya çıkmıştı. Gülmüş'ün cansız bedeni ile parçalanmış bir erkek cesedinin bulunduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Gülmüş'ün mahalle bakkalına siyah poşet sorduğu iddia edilirken, korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta 14 Haziran'da mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten (33) haber alamayan mesai arkadaşları evine gitmiş, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından Gülmüş yerde hareketsiz halde yatarken bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Gülmüş'ün kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiği belirlenmişti.

YATAK ODASI VE MUTFAKTAN İNSAN PARÇALARI ÇIKTI

Yapılan aramada yatak odasındaki yatağın altında siyah poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış erkek cesedi bulunmuş, mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu tespit edilmişti. Cesedin kafasının bulunamadığı bildirilirken, polis memurunun cenazesiyle ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Parçalara ayrılan cesedin parmak izinden, suç kaydı bulunan ve 3 yıl önce eşinden boşanan 3 çocuk babası Hüseyin Gülsüm'e (33) ait olduğu belirlenmişti. Öte yandan soruşturmada polis memuru Semih Gülmüş'ün birkaç gün önce mahalle bakkalına siyah çöp torbası sorduğu da öne sürülmüştü.

BAKKALA SİYAH POŞET SORDU MU?

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, mahallede bakkalının sahibi Ayfer Kızıl siyah poşet iddialarıyla ilgili "Biz burada bakkal olduğumuz için komşuları tanıyoruz. Bildiğim kadarıyla iyi bir insandı. Herkes ondan memnundu bir sıkıntısını görmedik. Bakkala gelip, gidiyordu. Benim bildiğim bu kadar. Siyah poşet sorması bana hiç denk gelmedi. Bir başkası da gelip siyah poşet sorabilir, isteyebilir, ne için istediğini ya da ben ne istediğini bilemem" dedi.