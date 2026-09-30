Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde mahkeme kararını verdi. Gülaçtı’yı öldüren Fuat Yıldırım’a "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara’da psikolog Nurselen Gülaçtı’yı iş yerinde öldüren Fuat Yıldırım, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

“30 SANİYE SONRA SİLAH SESİ DUYDUM”

Sanık Fuat’ın dükkanında çalışan tanık Y.Ö., tanık olarak dinlendi. Y.Ö., Fuat Yıldırım’ın kendisinden alkol istediğini belirterek şunları anlattı:

Ofiste kimse olmasın dedi. Aldım, bıraktım. Onlar pasaja girdiler, dükkana geçtiler. Geldiklerinde hızlı yürüdüklerini fark ettim. Tartışma olduğunu sezinlemedim. Sanık ve maktul geldikten 1 saat sonra Durmuş’u çağırdılar. Kısa bir süre Durmuş yanlarında durup çıktı. Ben herhangi bir bağırma veya tartışma sesi duymadım. Durmuş dışarı çıktıktan 20-30 saniye sonra silah sesi duydum. Ben Fuat’ın ‘Ambulansı kimse aramasın’ dediğini duymadım.

Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı!

“BİR KURŞUNDA KENDİ KAFASINA SIKSAYDI”

Gülaçtı’nın annesi Zülfiye Tunç, "Benim ailem yıkıldı. Sanık kızımı öldürmedi beni de öldürdü. Kızımı da tehdit etmiş. Benden hesap soracakmış, onun karşısında oturuyorum, ailemizi mahvetti. Ben canımı kaybettim. Madem kızımı çok seviyordu bir kurşunda kendi kafasına sıksaydı" dedi.

Mahkeme, Yıldırım’ı "tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Psikolog Nurselen Gülaçtı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı!

“İÇİMDEKİ ATEŞ HİÇ SÖNMÜYOR”

Acılı anne Zülfiye Tunç, dava sonrası yaptığı açıklamada şöyle seslendi:

Bugün mahkeme sonucu iyi geçti. Bizim beklediğimiz gibi geçti. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Kızımı geri getiremeyiz ama karardan memnun olduk. Ben bugün buradaysam, o gün de orada açıklama yaptıysam, bir başka anneler için, başka kız çocuklar için kimsenin canı yanmasın, anneler ağlamasın, ağlaştırılmış müebbet herkese verilirse etraftaki insanlar böyle cinayetleri kolay kolay işleyemezler. Diyeceğim bu kadar. İnan ki içimdeki ateş hiç sönmüyor ama rahatladım. Kaç aydır evde uyku uyuyamadım. Kızıma nasıl haber götürürüm diye. Şimdi buradan sonra mezarlığa gideceğim, kızıma haber vereceğim. Güzel haberi kızıma götüreceğim.

“BAZI YALAN LAFLAR, SON BULDU”

Maktul Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise “Annemin de söylediği gibi hiçbir şekilde acımızı hafifletmiyor. Sadece haklı isyanımız en azından yerini buldu diyoruz. Bazı yalan laflar, bazı iftiralar en azından son buldu bu şekilde. Biz dosyanın tam olarak içeriğini yansıtamamıştık şimdiye kadar ama en azından bu kararla herkes neyin ne olduğunu bilir. Ayrıca da bu şekilde kadın cinayetlerine de olaylarda ailelere en azından bir umut olur. Onlara da en azından bir emsal karar olur.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala