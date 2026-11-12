Rize'de feci kaza! Dereye devrilen kamyonette 3 kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde yaşanan kazada, araçta bulunan İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazası 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

KAMYONET DEREYE DEVRİLDİ

Kaza, Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Rizede feci kaza! Dereye devrilen kamyonette 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kamyonette bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Kamyonetin dereye devrilmesine neden olan koşulların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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